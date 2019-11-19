«Cпасибо дырявому Стасу». Админ соцсети «Магнитки» наехал на собственного вратаря
15:27
После матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Металлург» (3:2) аккаунт официальной группы уральского клуба резко высказался о вратаре своей команды Станиславе Галимове. 31-летний голкипер отразил 16 бросков из 19 и был заменен после второго периода.
«Спасибо дырявому Стасу», — говорилось в записи. Позднее пост был удален, однако его уже активно обсуждают в соцсетях.
Как позднее сообщили «СЭ» в пресс-службе «Металлурга», сотрудники клуба не были причастны к написанию скандального комментария.
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