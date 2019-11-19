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В «Металлурге» объяснили появление скандального поста «Спасибо дырявому Стасу»

15:57
Соцсеть «Магнитки».
Соцсеть «Магнитки».
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В «Металлурге» объяснили ситуацию с появлением поста от аккаунта официальной группы уральского клуба ВКонтакте «Спасибо дырявому Стасу», которая была опубликована после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от «Амура» (2:3). Голкипером «Магнитки» в этом матче был Станислав Галимов. 31-летний вратарь отразил 16 бросков из 19 и был заменен после второго периода.

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Металлурга», сотрудники клуба не были причастны к написанию скандального комментария. Официальные сообщества в двух соцсетях были ранее взломаны. В «Одноклассниках» злоумышленники стали рассылать спам по всем участникам группы, которая до сих пор остается заблокирована. Резонансное сообщение «ВКонтакте» опубликовали неизвестные лица, подобравшие пароль к странице одного из администраторов. После инцидента все данные для аутентификации были изменены. (Евгений Белоусов)

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