Цицюра: «В эпизоде с голом Волкова было понятно, что удаление заканчивается. Не было времени мусолить»

Нападающий СКА Владислав Цицюра дал комментарий по итогам пятого матча серии плей-офф КХЛ против ЦСКА (3:2, 3-2).

«В эпизоде с голом Волкова было понятно, что удаление заканчивается, выходит пятый игрок. Не было времени мусолить. Мне пришла шайба, я решил обострить», — приводит слова игрока сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующая игра состоится в Москве 12 апреля.