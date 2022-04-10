Плющев: «Некоторые игроки СКА сегодня провоцировали соперника, особенно Комаров»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу СКА над ЦСКА (3:2) в 5-м матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
«Матч был с эмоциональным накалом. Ребята играли, грубо говоря, в открытый хоккей. Я не понимаю, почему армейцы изобрели для себя подобную тактику. Могли бы поиграть потоньше в этой игре, потому что игра складывалась на встречных курсах и все могло пойти или в ту, или в иную сторону. Не совсем корректное удаление в конце игры и реализация этого момента дала шанс СКА. Поэтому здесь все нормально, все логично складывалось. Накал в игре был очень серьезный на протяжении всего матча. И некоторые игроки СКА провоцировали московских армейцев, особенно этим отличался легионер, господин Комаров. Провокации могли послужить драке после финального свистка, сложно комментировать эту ситуацию. Но драка после игры — это не совсем хорошо, да и не всегда оправдывается. Финальный свисток определяет окончание игры и все эмоции надо оставлять уже на следующий матч», — ответил Плющев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.
Счет в серии стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 12 апреля в Москве.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|10.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|3 : 2