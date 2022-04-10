Плющев: «Некоторые игроки СКА сегодня провоцировали соперника, особенно Комаров»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу СКА над ЦСКА (3:2) в 5-м матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

«Матч был с эмоциональным накалом. Ребята играли, грубо говоря, в открытый хоккей. Я не понимаю, почему армейцы изобрели для себя подобную тактику. Могли бы поиграть потоньше в этой игре, потому что игра складывалась на встречных курсах и все могло пойти или в ту, или в иную сторону. Не совсем корректное удаление в конце игры и реализация этого момента дала шанс СКА. Поэтому здесь все нормально, все логично складывалось. Накал в игре был очень серьезный на протяжении всего матча. И некоторые игроки СКА провоцировали московских армейцев, особенно этим отличался легионер, господин Комаров. Провокации могли послужить драке после финального свистка, сложно комментировать эту ситуацию. Но драка после игры — это не совсем хорошо, да и не всегда оправдывается. Финальный свисток определяет окончание игры и все эмоции надо оставлять уже на следующий матч», — ответил Плющев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Счет в серии стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 12 апреля в Москве.