Никитин признал закономерность поражения ЦСКА от «Авангарда» в финале Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (2-4).

«Победил сильнейший. Я горжусь своей командой, Омск заслужил эту победу. Сергей Толчинский для меня не чужой человек, работали с ним, парень заслужил победу. Очень благодарен Омску за все, что они для меня сделали. У меня родители там живут, не чужой для меня город. Хочется поблагодарить и ЦСКА за возможность работать в этом клубе и спасибо всем ребятам.

Не хватило звезд в составе по сравнению с прошлым финалом? Не вижу смысла об этом говорить. Хоккей — командная игра. у нас с этим составом была возможность выиграть. Плей-офф — это серия игр, где любой вратарь должен сыграть выше своих возможностей. Как и Грубец, Ларс Юханссон у нас тоже очень здорово играл, поэтому мы в финале», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

В среду ЦСКА проиграл в Балашихе «Авангарду» в шестом матче серии со счетом 0:1. Итоговый счет серии — 4-2 в пользу омского клуба.