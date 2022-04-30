Быков объяснил, за счет чего ЦСКА победил в Кубке Гагарина: «Федоров смог передать чемпионские качества»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в интервью «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в финальном матче серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1, 4-3).

«За счет чего ЦСКА отыгрался в серии? Любые нюансы важны. Не может быть чего-то малозначимого. Здесь и характер, и талант, и вера, и самоотдача, и терпение, и концентрация. Эти качества, которые необходимы чемпиону, раскрываются в подобных матчах. Поэтому чемпионами становятся. А Сергей был чемпионом как игрок. Он знает, что нужно делать, чтобы быть на пьедестале. Он смог передать эти качества команде. Результат мы видим», — сказал Быков «СЭ».

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина-2022 и во второй раз в истории выиграл плей-офф КХЛ. Первая победа была одержана в 2019 году.

Главный тренер Сергей Федоров провел первый сезон в качестве главного тренера красно-синих. Он сменил на этом посту Игоря Никитина, который в прошлом сезоне довел ЦСКА до финала и в шести матчах проиграл «Авангарду» (2-4).