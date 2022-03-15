Бывший президент ИИХФ Фазель будет работать в КХЛ

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в ближайшее время начнет работу в Континентальной хоккейной лиге.

Точное название должности, как и круг обязанностей, еще не определены.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год.

В сентябре 2021 года президентом федерации стал француз Люк Тардиф. Фазель не стал баллотироваться на очередной срок, конгресс ИИХФ избрал его почетным президентом организации.