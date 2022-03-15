«Динамо» обсудит с иностранными хоккеистами вопрос их участия во втором раунде плей-офф КХЛ

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что клуб обсудит с иностранными хоккеистами вопрос их участия во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Мы будем с ними проговаривать, у них разные настроения. Их понять тоже можно в определенной степени. Сегодня с ними поговорим и примем решение», — приводит ТАСС слова Воронина.

Ни один из легионеров не покинул «Динамо» до и во время первого раунда плей-офф КХЛ. В составе команды выступают шведы Антон Ведин, Оскар Линдберг и Андре Петерссон, а также канадцы Роб Клинкхаммер и Эрик О'Делл.

В первом раунде плей-офф динамовцы победили «Северсталь» (счет в серии — 4-3). Во втором раунде бело-голубым предстоит сыграть против ЦСКА. Серия стартует 17 марта.