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Бывший игрок «Амура» Голубев объяснил, почему перешел в «Сибирь»

15:55
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Форвард Денис Голубев, выступавший в КХЛ за «Ак Барс», «Ладу» и «Амур», в интервью «СЭ» объяснил свое решение сменить команду в межсезонье и перейти в «Сибирь».

«Когда в «Сибири» назначили главным тренером Андрея Алексеевича Мартемьянова, агенты позвонили мне и сказали, что есть вариант переехать в Новосибирск, — рассказал Голубев. — После этого не сомневался, что буду подписывать контракт с «Сибирью», — другие предложения даже не рассматривал. В свое время Андрей Алексеевич перевозил меня из Казани в Хабаровск. Так что именно он тогда был главным инициатором моего перехода в «Амур». Я знаю почти весь тренерский штаб — с тем же Евгением Сергеевичем Шалдыбиным тоже работали в Хабаровске, а с Виталием Георгиевичем Атюшовым там же играли вместе. Если говорить про Александра Львовича Гольца, то я вообще вырос на его играх за «Магнитку». Да и с Андреем Владимировичем Тарасенко был знаком, так как играл в одной сборной с Володей Тарасенко».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/khl-intervyu-napadayuschego-sibiri-denisa-golubeva-1830312/

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Иван Богун все материалы автора

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