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Форвард «Сибири» Голубев назвал современный стиль игры в КХЛ «советско-американским»

15:35
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Форвард Денис Голубев, выступавший в КХЛ за «Ак Барс», «Ладу» и «Амур», перешедший в мае в «Сибирь», высказал в интервью «СЭ» свое мнение об особенностях стиля игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас все лиги играют в североамериканский хоккей, — считает Голубев. — Сокращение площадок накладывает свой отпечаток. Скорости изменились даже по сравнению с тем, что было 5-7 лет назад. Тем не менее мы что-то оставили от советского хоккея — те же пасы, раскаты, подкаты. Наверное, назвал бы нынешний хоккей советско-американским».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/khl-intervyu-napadayuschego-sibiri-denisa-golubeva-1830312/

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Иван Богун все материалы автора

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