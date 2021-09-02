Форвард «Сибири» Голубев назвал современный стиль игры в КХЛ «советско-американским»

Форвард Денис Голубев, выступавший в КХЛ за «Ак Барс», «Ладу» и «Амур», перешедший в мае в «Сибирь», высказал в интервью «СЭ» свое мнение об особенностях стиля игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас все лиги играют в североамериканский хоккей, — считает Голубев. — Сокращение площадок накладывает свой отпечаток. Скорости изменились даже по сравнению с тем, что было 5-7 лет назад. Тем не менее мы что-то оставили от советского хоккея — те же пасы, раскаты, подкаты. Наверное, назвал бы нынешний хоккей советско-американским».