Третьяк поздравил ЦСКА с победой в финале Кубка Гагарина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал «СЭ» победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина. Армейцы победили «Металлург» со счетом 4-3.

«Считаю Попова MVP финальной серии Кубка Гагарина, — сказал Третьяк «СЭ». — Он сегодня гол забил, у него травма была, на уколах играл. Серия потрясающая, великолепные матчи — и финалы, и полуфиналы. Получается, что Федоров тактически переиграл Воробьева. Можно сказать, что вся команда переиграла. Самое запоминающееся, что было в серии — это то, что, проигрывая три игры подряд, ЦСКА эти три игры и отыграл. Проиграть дома, а потом выиграть два раза в Магнитогорске — это очень тяжело, дорогого стоит. Большой успех и поздравления тренерам и всей команде».

После победы в первом матче финала армейцы уступили в трех последующих, но смогли отыграться с 1-3.