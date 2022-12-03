Быков о будущем Знарка: «Надеюсь, что в скором времени он найдет возможность передавать свой опыт»
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился с «СЭ» мнением о будущем Олега Знарка и казанского «Ак Барса».
— Кто по вашему мнению главный кандидат на пост тренера «Ак Барса»?
— Думаю, что есть специалисты в России, которые свободны, — сказал Быков — Так как команда всегда ставит очень высокие цели, казанцы могут пригласить и специалиста из-за рубежа. Это прерогатива руководства клуба. Это будет их выбор, на кого ставить ставку. Есть еще в структуре клуба Зинэтула Билялетдинов, другие опытные специалисты с великолепным бэкграундом. Думаю, будут прислушиваться к нему. Можно только сожалеть, что Олег ушел. Надеюсь, что в скором времени он найдет возможность передавать свой опыт другой команде. Всегда неприятно, когда коллеги теряют работу.
— Вы считаете возможным то, что Знарок в ближайшее время возглавит клуб КХЛ?
— Думаю, что он — востребованный специалист с большим опытом работы и хорошими результатами. Такие тренеры всегда будут иметь возможность найти работу. Хотелось бы пожелать Олегу успехов, и «Ак Барсу» удачи. Это клуб с большими традициями. Было бы хорошо, если бы он составлял конкуренцию другим клубам. Чемпионат от этого был бы интереснее.
Олег Знарок ушел в отставку с поста главного тренера «Ак Барса» в пятницу, 2 декабря. Специалист возглавлял команду с лета нынешнего года.
Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|37
|13
|24
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|3.12
|14:00
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Витязь – Северсталь
|- : -