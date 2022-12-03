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Сегодня, 15:19

Быков о будущем Знарка: «Надеюсь, что в скором времени он найдет возможность передавать свой опыт»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился с «СЭ» мнением о будущем Олега Знарка и казанского «Ак Барса».

— Кто по вашему мнению главный кандидат на пост тренера «Ак Барса»?

— Думаю, что есть специалисты в России, которые свободны, — сказал Быков — Так как команда всегда ставит очень высокие цели, казанцы могут пригласить и специалиста из-за рубежа. Это прерогатива руководства клуба. Это будет их выбор, на кого ставить ставку. Есть еще в структуре клуба Зинэтула Билялетдинов, другие опытные специалисты с великолепным бэкграундом. Думаю, будут прислушиваться к нему. Можно только сожалеть, что Олег ушел. Надеюсь, что в скором времени он найдет возможность передавать свой опыт другой команде. Всегда неприятно, когда коллеги теряют работу.

— Вы считаете возможным то, что Знарок в ближайшее время возглавит клуб КХЛ?

— Думаю, что он — востребованный специалист с большим опытом работы и хорошими результатами. Такие тренеры всегда будут иметь возможность найти работу. Хотелось бы пожелать Олегу успехов, и «Ак Барсу» удачи. Это клуб с большими традициями. Было бы хорошо, если бы он составлял конкуренцию другим клубам. Чемпионат от этого был бы интереснее.

Олег Знарок ушел в отставку с поста главного тренера «Ак Барса» в пятницу, 2 декабря. Специалист возглавлял команду с лета нынешнего года.

Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками.

Хоккей
КХЛ
Вячеслав Быков
Олег Знарок
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