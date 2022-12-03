«Витязь» победил «Северсталь» в матче КХЛ

«Витязь» на своем льду обыграл «Северсталь» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победной стала шайба нападающего Владимира Галузина за 2 минуты до окончания игры.

«Витязь» прервал 3-матчевую серию поражений, «Северсталь» потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Рассказов — 11, 8:22 — 1:0. Яремчук — 12 (Рой, Абросимов), 11:10 — 2:0. Пилипенко — 6, 23:36 — 2:1. Рожков — 2 (Тихонов, Лишка), 28:15 — 2:2. Галузин — 5 (Кугрышев, Волгин), 58:03 — 3:2.

Вратари: Дорожко — Самонов (58:21).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 32 (11+9+12) — 36 (8+18+10).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

3 декабря. Балашиха. Арена Балашиха.