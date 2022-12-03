Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:04

«Витязь» победил «Северсталь» в матче КХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Витязь» на своем льду обыграл «Северсталь» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победной стала шайба нападающего Владимира Галузина за 2 минуты до окончания игры.

«Витязь» прервал 3-матчевую серию поражений, «Северсталь» потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Рассказов — 11, 8:22 — 1:0. Яремчук — 12 (Рой, Абросимов), 11:10 — 2:0. Пилипенко — 6, 23:36 — 2:1. Рожков — 2 (Тихонов, Лишка), 28:15 — 2:2. Галузин — 5 (Кугрышев, Волгин), 58:03 — 3:2.

Вратари: Дорожко — Самонов (58:21).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 32 (11+9+12) — 36 (8+18+10).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

3 декабря. Балашиха. Арена Балашиха.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
1
0
Читайте также
Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей
Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Разведчик рассказал о сдаче в плен заваренных в танках украинских военных
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Что ждет IT-специалистов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быков о будущем Знарка: «Надеюсь, что в скором времени он найдет возможность передавать свой опыт»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 36 23 13 51
3 Локомотив 37 22 15 50
4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 37 20 17 45
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 37 16 21 40
9 Северсталь 38 13 25 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 35 5 30 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 36 25 11 53
2 Металлург 36 24 12 52
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
6 Авангард 36 20 16 43
7 Ак Барс 36 16 20 38
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 38 15 23 33
10 Трактор 38 14 24 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
4.12 13:30
Сибирь – Торпедо
 - : -
4.12 14:00
Авангард – Трактор
 - : -
4.12 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
4.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
4.12 15:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
4.12 17:00
Ак Барс – Динамо М
 - : -
4.12 17:00
Куньлунь – СКА
 - : -
4.12 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
4.12 17:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости