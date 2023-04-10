Буше: «Хорошее начало с нашей стороны, но «Ак Барс» забил в первой же смене третьего периода»
Форвард «Авангарда» Рид Буше подвел итоги пятого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-4 в серии).
— Хорошее начало с нашей стороны, но они забили в первой же смене третьего периода, — приводит слова Буше Metaratings.ru. — Этот гол дал им сил, они поймали свою игру. Мы пытались противостоять им, бились до последнего, но они сравняли. Сейчас тяжело, пустота, сезон для нас завершен.
— Ключевой момент в серии?
— Каждая игра была сложной, три овертайма об этом говорят. Две из них — в гостях. Было 3-1 в их пользу, а могло быть 3-1 в нашу.
— Какое впечатление об «Ак Барсе»?
— Очень хорошая команда, сильная физически, мастеровитая. Сумела вернуться по ходу матча, что и позволило ей выйти в финал.
— Возвращение в «Авангард» — как оцените? Еще и на арене уровня НХЛ.
— Все вышло отлично. Омск прекрасен, стадион классный — отличное место для матчей, и я получаю удовольствие от всего этого.
?«Ак Барс» вышел в финал плей-офф КХЛ. Он встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (2-2 в серии).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -