Буше: «Хорошее начало с нашей стороны, но «Ак Барс» забил в первой же смене третьего периода»

Форвард «Авангарда» Рид Буше подвел итоги пятого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-4 в серии).

— Хорошее начало с нашей стороны, но они забили в первой же смене третьего периода, — приводит слова Буше Metaratings.ru. — Этот гол дал им сил, они поймали свою игру. Мы пытались противостоять им, бились до последнего, но они сравняли. Сейчас тяжело, пустота, сезон для нас завершен.

— Ключевой момент в серии?

— Каждая игра была сложной, три овертайма об этом говорят. Две из них — в гостях. Было 3-1 в их пользу, а могло быть 3-1 в нашу.

— Какое впечатление об «Ак Барсе»?

— Очень хорошая команда, сильная физически, мастеровитая. Сумела вернуться по ходу матча, что и позволило ей выйти в финал.

— Возвращение в «Авангард» — как оцените? Еще и на арене уровня НХЛ.

— Все вышло отлично. Омск прекрасен, стадион классный — отличное место для матчей, и я получаю удовольствие от всего этого.

?«Ак Барс» вышел в финал плей-офф КХЛ. Он встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (2-2 в серии).