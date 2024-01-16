Михайлов — о реакции фанатов «Спартака» на игру Ковальчука: «Я разочарован»

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» новость о том, что фанаты «Спартака» не видят пользы от подписания 40-летнего Ильи Ковальчука.

«Я очень разочарован реакцией фанатов «Спартака». Больше ничего сказать не могу», — сказал Михайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Фанаты «Спартака» выступили с заявлением об игре нападающего красно-белых Ильи Ковальчука. В обращении болельщики отметили, что не видят пользы в переходе форварда.

40-летний нападающий в декабре подписал контракт со «Спартаком». Он набрал за красно-белых 4 (3+1) очка в 7 матчах. В этих встречах команда одержала одну победу и потерпела шесть поражений.