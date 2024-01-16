Фанаты «Спартака» заявили, что не видят пользы в переходе Ковальчука

Фанаты «Спартака» выступили с заявлением об игре нападающего красно-белых Ильи Ковальчука.

В обращении болельщики отметили, что не видят пользы в переходе форварда.

«По идеологическим соображениям мы можем принять Ковальчука? Ведь он играл везде, где только можно, но не в «Спартаке». А в 40 лет, оказавшись никому не нужным ни в новой, ни в прежней роли, блудный сын решил вернуться в клуб, предоставивший дорогу в большой спорт», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале спартаковского объединения «Ультра».

14 января главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал на критику Ковальчука.

40-летний нападающий в декабре подписал контракт со «Спартаком». Он набрал за красно-белых 4 (3+1) очка в 7 матчах. В этих встречах команда одержала одну победу и потерпела шесть поражений.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист выступал за «Авангард», «Ак Барс», «Химик» и СКА.

В НХЛ Ковальчук играл за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), которая выбрала его на драфте 2001 года под первым номером, «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».