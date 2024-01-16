«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Барысу»
«Салават Юлаев» на выезде в серии буллитов проиграл «Барысу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:3.
В составе уфимского клуба в основное время голы забивали Михаил Науменков и Николай Кулемин. У астанинцев шайбы забросили Дмитрий Гурков и Кирилл Савицкий.
Победный буллит реализовал Понтус Оберг.
«Салават Юлаев» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Барыс» прервал серию из 4 поражений. Астанинцы набрали 42 очка и занимают 11-ю строчку таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Гурков — 1 (Скленичка, Червены), 6:35 — 1:0. Савицкий — 10 (Ножье, Хенкель), 20:53 — 2:0. Науменков — 3 (Пименов, Алалыкин), 39:50 — 2:1. Кулемин — 9 (Дроздов, Хмелевский), 48:38 — 2:2.
Победный буллит: Оберг.
Вратари: Шутов — Вязовой (60:08).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (10+13+8+0) — 35 (9+6+12+8).
Судьи: Раминг, Соин.
16 января. Астана. Барыс-Арена.
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Барыс – Сал. Юлаев
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