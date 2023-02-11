Майоров — о «Спартаке»: «Перед глазами пример «Торпедо». Там состав не сильнее — а играют гораздо лучше»
Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «СЭ» высказался об игре красно-белых в текущем сезоне.
– Нынешний сезон «Спартака» — сплошное разочарование?
— Да, хотя в последние годы уже и не рассчитываю, что команда заберется куда-то высоко. О выигрыше Кубка Гагарина вообще речи нет. «Спартак» ведь только в 2015 году наконец-то обрел стабильность. А до этого — ни денег, ни спонсоров, ни состава... Соперничать с богатыми клубами мы не могли.
Сейчас, когда ввели потолок зарплат, немножко полегче. Но все равно пока отстаем. По бюджету мы далеко не на первых ролях. Вот недавно в «СЭ» опубликовали любопытные цифры. Если верить вам, на зарплаты хоккеистов «Спартак» тратит 360 миллионов рублей в год. В Западной конференции по этому показателю нас опережают ЦСКА, СКА, «Локомотив» и московское «Динамо». Понятно, в таких условиях «Спартаку» сложно бороться за медали. В то же время перед глазами яркий пример «Торпедо». Где платежная ведомость еще меньше, состав не сильнее — а играют гораздо лучше.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|3
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|4
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|5
|Динамо М
|61
|35
|26
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11.02
|14:00
|
Авангард – СКА
|- : -
|11.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Витязь
|- : -
|11.02
|14:30
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|11.02
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|11.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -