Нападающий минского «Динамо» Горбунов внесен в список травмированных

Нападающий «Динамо» из Минска Роман Горбунов внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист не принимал участие в последних трех матчах команды.

Всего в этом сезоне Горбунов провел 28 игр в регулярном чемпионате, набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+3».

Также в списке травмированных минчан находится нападающий Брэндон Козун.