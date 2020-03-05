Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:6).

— Поздравляю Уфу с победой, — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ. — Мы провели отличный первый период. Во втором периоде мы совершили большие ошибки — это были важные потери, которые обернулись против нас.

Фактически это был фестиваль потерь. Мы позволили Умарку и Хартикайнену вернуться в игру, стадион также начал поддерживать команду хозяев, поэтому была большая волна, которая нас накрыла, на которую мы никак не могли ответить. По сути, сегодня мы саморазрушились.

С чем связано отсутствие Зернова? Он травмирован. Мы оценим ситуацию завтра. В день игры примем окончательное решение по нему.