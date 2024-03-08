Билялетдинов — после вылета «Ак Барса»: «Моя отставка — это не главное, чтобы сейчас об этом думать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (1:2, 1-4).

«Итоги сезона пока рановато подводить, надо еще разобраться. А что касается серии, то мы не должны были играть таким образом. Подвела дисциплина, особенно в первых матчах, которые мы проиграли из-за этого. Хорошая игра была в Екатеринбурге по содержанию, сегодняшняя игра намного слабее. Не знаю, каково хоккеистам проигрывать, но мне на самом деле тяжело.

Моя отставка — это не главное, чтобы думать о ней. Дело не в этом. Неприятно, конечно, такое второй раз со мной происходит. Первый раз после чемпионства был и сейчас после финала. Видимо, я знаю причины, в играх с «Авангардом» это сыграло злую шутку тогда. Неприятно мне как профессионалу, не люблю так проигрывать, но так получилось. Бывает, в этом сезоне даже ЦСКА проиграл, они тоже финалисты. Не буду намекать на то, что я сказал. Сказал то, что сказал. Мое решение остаться в клубе летом? Зачем сейчас об этом говорить. Я уже отвечал на этот вопрос», — сказал Билялетдинов.

Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» второй раз в своей истории не смог пройти первый раунд плей-офф КХЛ. Ранее это произошло в сезоне-2018/19. Тогда казанский клуб уступил «Авангарду» со счетом 0-4.