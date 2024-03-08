Билялетдинов — после вылета «Ак Барса»: «Моя отставка — это не главное, чтобы сейчас об этом думать»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (1:2, 1-4).
«Итоги сезона пока рановато подводить, надо еще разобраться. А что касается серии, то мы не должны были играть таким образом. Подвела дисциплина, особенно в первых матчах, которые мы проиграли из-за этого. Хорошая игра была в Екатеринбурге по содержанию, сегодняшняя игра намного слабее. Не знаю, каково хоккеистам проигрывать, но мне на самом деле тяжело.
Моя отставка — это не главное, чтобы думать о ней. Дело не в этом. Неприятно, конечно, такое второй раз со мной происходит. Первый раз после чемпионства был и сейчас после финала. Видимо, я знаю причины, в играх с «Авангардом» это сыграло злую шутку тогда. Неприятно мне как профессионалу, не люблю так проигрывать, но так получилось. Бывает, в этом сезоне даже ЦСКА проиграл, они тоже финалисты. Не буду намекать на то, что я сказал. Сказал то, что сказал. Мое решение остаться в клубе летом? Зачем сейчас об этом говорить. Я уже отвечал на этот вопрос», — сказал Билялетдинов.
Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» второй раз в своей истории не смог пройти первый раунд плей-офф КХЛ. Ранее это произошло в сезоне-2018/19. Тогда казанский клуб уступил «Авангарду» со счетом 0-4.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
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|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 3
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 1