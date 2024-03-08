Форвард «Спартака» Рубцов — о победе над «Северсталью»: «Несмотря на счет, серия была достаточно тяжелой»
Нападающий московского «Спартака» Герман Рубцов в комментарии для «СЭ» подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали».
В пятницу, 8 марта, красно-белые обыграли череповчан (5:1) и выиграли серию со счетом 4-1.
— Многие ожидали, что это будет затяжная серия, прогнозировали семь матчей, но удалось пройти во второй раунд за пять игр. Какие у вас эмоции?
— Эмоции сегодня положительные, хорошо, что прошли. Несмотря на счет, серия была достаточно тяжелая. Мы просто готовились на каждый матч, выходили и играли, и у нас все получилось.
— Для вас это первый плей-офф, удачно его проводите. Насколько сильно отличается игра в матчах на вылет?
— Много чем, все команды отдаются полностью, каждый матч играют без прокатов. А по поводу моей хорошей игры: главное, что мы выигрываем, я работаю на команду.
— При счете 3-1 в серии эмоционально сложнее настраиваться на игру? Нужна всего одна победа.
— Не сказал бы, что тяжело. У нас тренерский штаб правильные слова говорит, что мы на счет никогда не должны смотреть, играем все 60 минут, на победу.
— Успевали следить за другими сериями?
— Когда время есть, конечно, следим и матчи иногда смотрим.
— Сегодня вылетели финалисты прошлого года.
— «Локомотив» — тоже сильная команда, у меня много друзей там играют, рад за них.
— Потенциальным соперником «Спартака» по второму раунду может стать «Металлург» или «Авангард». Командам из Западной конференции теперь придется ездить дальше, чем обычно.
— Соперникам также придется к нам летать в Москву, мы готовы к любому оппоненту, — сказал Рубцов «СЭ».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 3
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 1