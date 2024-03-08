Форвард «Спартака» Рубцов — о победе над «Северсталью»: «Несмотря на счет, серия была достаточно тяжелой»

Нападающий московского «Спартака» Герман Рубцов в комментарии для «СЭ» подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали».

В пятницу, 8 марта, красно-белые обыграли череповчан (5:1) и выиграли серию со счетом 4-1.

— Многие ожидали, что это будет затяжная серия, прогнозировали семь матчей, но удалось пройти во второй раунд за пять игр. Какие у вас эмоции?

— Эмоции сегодня положительные, хорошо, что прошли. Несмотря на счет, серия была достаточно тяжелая. Мы просто готовились на каждый матч, выходили и играли, и у нас все получилось.

— Для вас это первый плей-офф, удачно его проводите. Насколько сильно отличается игра в матчах на вылет?

— Много чем, все команды отдаются полностью, каждый матч играют без прокатов. А по поводу моей хорошей игры: главное, что мы выигрываем, я работаю на команду.

— При счете 3-1 в серии эмоционально сложнее настраиваться на игру? Нужна всего одна победа.

— Не сказал бы, что тяжело. У нас тренерский штаб правильные слова говорит, что мы на счет никогда не должны смотреть, играем все 60 минут, на победу.

— Успевали следить за другими сериями?

— Когда время есть, конечно, следим и матчи иногда смотрим.

— Сегодня вылетели финалисты прошлого года.

— «Локомотив» — тоже сильная команда, у меня много друзей там играют, рад за них.

— Потенциальным соперником «Спартака» по второму раунду может стать «Металлург» или «Авангард». Командам из Западной конференции теперь придется ездить дальше, чем обычно.

— Соперникам также придется к нам летать в Москву, мы готовы к любому оппоненту, — сказал Рубцов «СЭ».