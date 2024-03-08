Ди: «В «Металлурге» был дефицит общения с тренером»

Бывший нападающий «Нефтехимика» и «Металлурга» Жан-Себастьен Ди рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся во время выступления в магнитогорском клубе

«В Магнитогорске все-таки у меня был дефицит общения с главным тренером. А здесь, в Нижнекамске, мне больше помогали — как на льду, так и вне льда. И помогают до сих пор», — приводит слова Ди Metaratings.ru.

В КХЛ 30-летний канадец сыграл 45 матчей, в которых набрал 17 (10+7) очков. Последним российским клубом для канадца является «Металлург». 4 декабря команда и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию.