Билялетдинов объяснил отсутствие изменений в составе «Ак Барса»: «Состав стабильный, кардинальные решения не было смысла делать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения команды в четвертом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2, 1-3) ответил на вопрос о причинах отсутствия изменений в составе казанской команды.

«Перетасуем все! По составу сейчас сложно сказать. Давайте завтра, надо подумать и взвешенно принимать решение. Тот состав, который сейчас играл, он достаточно стабильный. Играет давно, были как победы, так и поражения. Но кардинальные решения не было смысла сейчас делать», — сказал Билялетдинов.

Следующий матч серии пройдет 25 апреля в Казани. В случае победы ЦСКА московский клуб станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и повторит рекорд «Ак Барса».