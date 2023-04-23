Билялетдинов: «Причина поражений во мне? Есть вещи, которые не хочу расшифровывать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения команды в четвертом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2, 1-3) ответил на вопрос, не считает ли он главной причиной неудач казанцев неправильные тренерские установки.

«Причина поражений во мне? Знаете, есть вещи, которые я просто не хочу расшифровывать. Нюансы определили сегодняшнюю игру, и в прошлой игре тоже, вот и все. В целом команда трудится. Забей вот гол, когда мы 1 в 0 убежали, был ведь такой момент? Забей — выиграли бы этот матч. А мы не забили. Мы говорили с ребятами на эту тему, что может быть как очень сложно, так можно будет и вырулить эту ситуацию. Мы готовились, ребята понимали, что на кону. Большинство никак не можем наше использовать, это минус большой. Вчера очень много говорили на эту тему, но пока не получается», — сказал Билялетдинов.

Следующий матч серии пройдет 25 апреля в Казани. В случае победы ЦСКА московский клуб станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и повторит рекорд «Ак Барса».