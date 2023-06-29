Белов рассказал о перспективах Гуляева в НХЛ

Бывший защитник «Авангарда» Антон Белов заявил, что перспективы защитника омского клуба Михаила Гуляева в НХЛ будут зависеть в том числе от того, сколько молодежи в составе клуба, а также игроков с односторонними контрактами.

«В НХЛ не будут смотреть на возраст, это бизнес-проект, где во главу угла ставят результат и деньги. Если парень будет давать результат, он будет в составе, а если ошибок будет больше, чем полезных действий, то будут проводить воспитательные процедуры. Что касается его клуба, на что стоит обратить внимание, так это на количество перспективных игроков и хоккеистов с односторонними контрактами. Иногда настолько все забито, что просто нереально пробиться в состав. Надо также смотреть и на количество российских игроков в клубе, потому что первое время нужна адаптация. Да и другая страна, другой менталитет — ко всему этому надо будет привыкать. Я сам так и не смог привыкнуть: мне было там некомфортно, 27 лет уже не тот возраст, чтобы сидеть и ждать», — приводит слова Белова ТАСС.

Гуляев был выбран «Колорадо» в первом раунде драфта НХЛ под 31-м номером.