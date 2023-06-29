Защитник московского «Динамо» Бойков решил покинуть КХЛ

Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков принял решение покинуть КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Права на хоккеиста останутся у московской команды.

27-летний хоккеист выступал за бело-голубых с сезона-2019/20. Всего в КХЛ он провел 138 матчей и набрал 19 (3+16) очков.