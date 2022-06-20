«Барыс» рассказал о новом логотипе клуба. Презентацию сорвала техническая ошибка на сайте КХЛ

«Барыс» сообщил о смене логотипа хоккейного клуба.

«На протяжении последнего года хоккейный клуб «Барыс» основательно занимался разработкой нового логотипа и нового фирменного стиля. КХЛ была предупреждена о ребрендинге в сроки, установленные регламентом по маркетингу и коммуникациям. Также в лигу было направлено письмо о планируемой в августе презентации. Однако из-за технической ошибки новый логотип появился на страницах официального сайта лиги уже сегодня», — говорится в пресс-релизе клуба.

«Барыс» сообщил, что логотип был размещен раньше установленных сроков из-за технической ошибки. Официально новый стиль будет представлен в августе.

Напомним, что нынешний логотип «Барыса» не менялся с момента основания клуба в 1999 году.

Стоит отметить, что с нового сезона казахстанский коллектив вновь будет тренировать белорусский специалист Андрей Скабелка.