«Авангард» может расстаться с нападающим Шевченко

Как стало известно «СЭ», «Авангард» может расстаться с казахстанским нападающим Дмитрием Шевченко. Игроком интересуется несколько клубов КХЛ.

Как мы ранее сообщали, зарплата Шевченко составляет 15 миллионов рублей в год.

26-летний форвард в прошлом сезоне забросил одну шайбу в 22 матчах в регулярном чемпионате и провел один матч в плей-офф.