Антон Худобин: «Не отказываюсь от своих слов о возвращении в «Магнитку»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущей карьере и возможном возвращении в магнитогорский «Металлург».

— Видите ли вы себя в «Далласе» в следующем сезоне?

— Вижу. У меня действующий контракт. Готовлюсь играть за «Даллас».

— Задумывались о том, станет ли следующий сезон заключительным в вашей энхаэловской карьеры?

— Не люблю загадывать так далеко. У меня еще год по контракту. Отработаю его — и посмотрим дальше.

— Вы говорили, что хотели бы собраться магнитогорской бандой 1986 года в «Металлурге», чтобы выиграть Кубок. Такие планы сохраняются?

— Да, не отказываюсь от своих слов. Это одна из карьерных задумок. Было бы здорово собраться в «Магнитке» парнями нашего года и сыграть вместе. Может быть, этот сезон станет заключительным в наших карьерах. После чего мы пойдем на пенсию.

— Был ли контакт с руководством «Металлурга» в нынешнем межсезонье?

— Нет, мы не общались.