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Сегодня, 18:13

«Барыс» подписал контракт с форвардом Лабейтом

Мария Гусева
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«Барыс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Джозефом Лабейтом.

Одностороннее соглашение с 30-летним американцем рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2024 года.

На протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году Лабейт был задрафтован «Ванкувером» и сыграл в НХЛ 13 матчей. Затем форвард на протяжении трех лет защищал цвета фарм-клуба «Оттавы» «Белвилля».

Минувший сезон нападающий провел в «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ он набрал 22 (11+11) очка.

Источник: https://hcbarys.kz/news/item/dzhozef-labejt-pereshyol-v-barys/
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