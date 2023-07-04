Нападающий Марушев подписал просмотровый контракт с «Ак Барсом»

Российский нападающий Максим Марушев подписал просмотровый контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба команды.

24-летний футболист проведет вместе с клубом предсезонные сборы. Ранее Марушев выступал за команды системы «Ак Барса».

Марушев сыграл 87 матчей за «Ирбис», в которых набрал 34 (15+19) очка. За «Барс» нападающий провел 155 игр и набрал 97 (51+46) очков. В составе «Ак Барса» он сыграл 14 матчей, отметившись 2 результативными передачами.

С апреля 2021-го Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон». На его счету 131 матч и 40 (14+26) очков. В 2020 году на драфте НХЛ россиянин был выбран «Вегасом» в седьмом раунде под 215-м номером.