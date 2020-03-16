«Барыс» официально отказался от участия в плей-офф из-за коронавируса

«Барыс» на своем официальном сайте объявил об отказе от участия в плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса. Напомним, что во втором раунде клуб из Нур-Султана должен был провести серию против «Сибири».

«В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К.К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте клуба.

На период действия чрезвычайного положения в Республике Казахствн были введены следующие меры и временные ограничения:

1) Установить ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезде с ее территории всем видам транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.

2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.

Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.