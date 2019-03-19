"Барыс" обратился в КХЛ с просьбой дать оценку действиям форварда "Авангарда" Фисенко

"Барыс" обратился в спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ с просьбой дать экспертную оценку игровому моменту в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина с "Авангардом" (0:5), где нападающий омичей Михаил Фисенко совершил силовой прием в отношении форварда Кертиса Волка, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Фисенко получил 2 минуты штрафа за подножку в том эпизоде.

Счет в серии между "Авангардом" и "Барысом": 2-1 в пользу омичей.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей