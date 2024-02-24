«Барыс» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 24 февраля

«Барыс» встретится с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 24 февраля. Игра пройдет в многофункциональном дворце спорта «Барыс Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Барыс» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Жители Казахстана смогут посмотреть игру на телеканале Qazsport. Начало эфира — 16.55 по местному времени.

Команда из Астаны набрала 48 очков и занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции. Тольяттинский клуб с 74 баллами находится на 7-й строчке Востока.

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