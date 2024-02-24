«Динамо» сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ 24 февраля

Московское «Динамо» примет «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 24 февраля. Игра состоится в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет телеканал KHL Prime и официальный сайт КХЛ. Игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Алексея Кудашова набрала 94 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. Клуб из Владивостока с 53 баллами находится на 11-й строчке Востока.

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