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Сегодня, 18:49

ЦСКА в гостях победил «Барыс»

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА в гостях победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб выиграл со счетом 5:2.

В составе красно-синих отличились Матвей Гуськов, Константин Окулов, Сергей Плотников, Антон Слепышев и Максим Мамин.

У «Барыса» голы на счету Антона Сагадеева и Дмитрия Шевченко.

ЦСКА, набрав 69 очков в 49 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 48 очками после 51 игры идет восьмым на Востоке.

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«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы: Гуськов — 2 (мен., Мингачев, Ярош), 11:37 — 0:1. Окулов — 14 (бол., Каменев, Плотников), 20:29 — 0:2. Сагадеев — 6 (Михайлис), 21:50 — 1:2. Шевченко — 4 (мен., Вей), 29:44 — 2:2. Плотников — 14 (Мамин, Провольнев), 36:45 — 2:3. Слепышев — 9 (бол., Нестеров, Соркин), 48:15 — 2:4. Мамин — 8 (Светлаков, Провольнев), 53:25 — 2:5.

Вратари: Бояркин — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (7+12+12) — 36 (13+12+11).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

12 января. Астана. Барыс-Арена.

ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
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2 ЦСКА 49 32 17 69
3 Торпедо 49 31 18 66
4 Локомотив 50 29 21 65
5 Динамо М 49 28 21 64
6 Витязь 49 23 26 54
7 Спартак 50 22 28 51
8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 50 19 31 48
10 Куньлунь 50 17 33 39
11 Сочи 48 5 43 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 49 28 21 63
3 Авангард 49 29 20 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 50 27 23 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Барыс 51 22 29 48
9 Трактор 50 21 29 48
10 Нефтехимик 49 22 27 47
11 Амур 48 20 28 46
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12.01 16:30
Барыс – ЦСКА
 2 : 5
12.01 17:00
Металлург – Адмирал
 1 : 2 Б
12.01 19:30
Сочи – Торпедо
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