Игрок «Локомотива» Беляев извинился перед девушкой, в которую попал шайбой во время матча
Хоккеист «Локомотива» Михаил Беляев извинился перед девушкой, в которую попал шайбой во время матча КХЛ.
Инцидент произошел по ходу игры регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Трактором» (0:1).
«Понимаю, что в данном случае я сильно виноват, неаккуратно сыграл с шайбой, — сказал Михаил Беляев. Выражаю Ольге самые искренние извинения и пожелания скорейшего выздоровления. Понимаю, что эпизод крайне неприятный, но очень надеюсь, что мы сможем увидеться на играх «Локомотива» в ближайшем будущем», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.
«К сожалению, подобные неприятные инциденты иногда случаются во время игр, но отметим, что все болельщики, пришедшие на арену, застрахованы на случай получения травмы. В сложившейся ситуации специалисты ХК «Локомотив» оказывают пострадавшей всестороннюю помощь. Приятно выделить позитивный настрой Ольги и ее близких. Вместе с игроком мы сожалеем о произошедшем и желаем девушке крепкого здоровья!» — добавили в клубе.
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