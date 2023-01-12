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Сегодня, 19:27

«Адмирал» в серии буллитов победил «Металлург»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» на своем льду принимал «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Магнитка» повела в счете в первом периоде благодаря голу нападающего Максима Карпова.

Однако ближе к концу третьего периода гости сумели отыграться благодаря точному броску форварда Павла Шэна.

В итоге, исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Адмирала» — 1:0.

«Металлург» (63 очка, 49 матчей) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (59 очков, 50 матчей) идет шестым на Востоке.

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Карпов — 8 (бол., Голдобин, Керран), 13:17 — 1:0. Шэн — 3 (Сидляров, Уильямс), 54:42 — 1:1.

Победный буллит: Гутик.

Вратари: Паскуале — Серебряков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (12+7+10+5) — 31 (6+15+6+4).

Судьи: Бирин, Морозов.

12 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.

ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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4 Локомотив 50 29 21 65
5 Динамо М 49 28 21 64
6 Витязь 49 23 26 54
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8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 50 19 31 48
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1 Автомобилист 49 29 20 65
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3 Авангард 49 29 20 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 50 27 23 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Барыс 51 22 29 48
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Барыс – ЦСКА
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