«Салават Юлаев» в гостях победил «Авангард», Панин забил победный гол
«Салават Юлаев» в гостях победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились нападающие Алексей Пусторезов и Саша Хмелевский, а также защитник Григорий Панин.
За омичей единственную шайбу забросил защитник Семен Чистяков.
«Авангард» занимает 5-е место в Восточной Конференции с 45 очками, «Салават Юлаев» — 6-я позиция и те же 45 очков.
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«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Пустозеров — 7 (Башкиров, Алалыкин), 1:03 — 0:1. Чистяков — 4 (бол., Грицюк, Толчинский), 3:11 — 1:1. Панин — 3 (Шмелев, Сучков), 17:19 — 1:2. Хмелевский — 11 (п.в., Кулемин, Бирюков), 59:24 — 1:3.
Вратари: Демченко (58:33 — 59:24) — Кареев.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 33 (13+6+14) — 23 (8+9+6).
Судьи: Акузовский, Беляев.
6 декабря. Омск. G-Drive Арена. 11367 зрителей.
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