«Автомобилист» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд
«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
За клуб из Екатеринбурга забили Джесси Блэкер и Ефим Гуркин. В составе челябинской команды единственную шайбу забросил Алексей Бывальцев.
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу «Востока» с 59 очками в 39 матчах. «Трактор» находится на 10-й строчке, набрав 35 очков в 41 встрече.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Бывальцев — 11 (Бурдасов), 9:30 — 0:1. Блэкер — 3, 19:12 — 1:1. Гуркин — 2 (Да Коста), 26:09 — 2:1.
Вратари: Бобков — Мыльников (57:36).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (8+7+6) — 36 (11+11+14).
Судьи: Бирин, Ромасько.
8 декабря. Екатеринбург. Уралец.
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Сибирь – Сал. Юлаев
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Автомобилист – Трактор
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Локомотив – Куньлунь
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