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Сегодня, 18:56

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе казанской команды отметились Дмитрий Кагарлицкий и Никита Дыняк. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Юдина.

За омский клуб забили Иван Телегин и Арсений Грицюк.

«Ак Барс» набрал 43 очка в 39 матчах и занимает седьмое место на Востоке. «Авангард» находится на шестой строчке с 46 очками в 39 играх.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Телегин — 4 (бол., Грицюк, Толчинский), 7:32 — 1:0. Грицюк — 7 (бол., Чистяков, Толчинский), 17:38 — 2:0. Кагарлицкий — 5 (Шипачев), 30:53 — 2:1. Дыняк — 5 (Сафонов), 36:22 — 2:2. Юдин — 1, 62:46 — 2:3.

Вратари: Демченко — Билялов.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 37 (13+10+14+0) — 31 (8+14+8+1).

Судьи: Оскирко, Щенев.

8 декабря. Омск. G-Drive Арена.

Арсений Грицюк
Дмитрий Кагарлицкий
Дмитрий Юдин
Иван Телегин
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
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8.12 12:00
Амур – Адмирал
 1 : 3
8.12 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 2 : 1
8.12 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
8.12 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
8.12 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
8.12 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
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