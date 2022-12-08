«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард»

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе казанской команды отметились Дмитрий Кагарлицкий и Никита Дыняк. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Юдина.

За омский клуб забили Иван Телегин и Арсений Грицюк.

«Ак Барс» набрал 43 очка в 39 матчах и занимает седьмое место на Востоке. «Авангард» находится на шестой строчке с 46 очками в 39 играх.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Телегин — 4 (бол., Грицюк, Толчинский), 7:32 — 1:0. Грицюк — 7 (бол., Чистяков, Толчинский), 17:38 — 2:0. Кагарлицкий — 5 (Шипачев), 30:53 — 2:1. Дыняк — 5 (Сафонов), 36:22 — 2:2. Юдин — 1, 62:46 — 2:3.

Вратари: Демченко — Билялов.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 37 (13+10+14+0) — 31 (8+14+8+1).

Судьи: Оскирко, Щенев.

8 декабря. Омск. G-Drive Арена.