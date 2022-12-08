КХЛ: «Авангард» — «Ак Барс», «Спартак» — «Динамо» (Москва) и другие матчи 8 декабря

Регулярный чемпионат КХЛ.

8 декабря (четверг)

12.00 мск. «Амур» — «Адмирал»

15.30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»

16.30. «Авангард» — «Ак Барс»

17.00. «Автомобилист» — «Трактор»

19.00. «Локомотив» — «Куньлунь»

19.00. «Нефтехимик» — «Металлург»

19.00. «Витязь» — «Сочи»

19.10. «Динамо» Мн — СКА

19.30. «Спартак» — «Динамо» М

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут