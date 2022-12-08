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Сегодня, 08:00

КХЛ: «Авангард» — «Ак Барс», «Спартак» — «Динамо» (Москва) и другие матчи 8 декабря

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
Регулярный чемпионат КХЛ.

8 декабря (четверг)

12.00 мск. «Амур» — «Адмирал»

15.30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»

16.30. «Авангард» — «Ак Барс»

17.00. «Автомобилист» — «Трактор»

19.00. «Локомотив» — «Куньлунь»

19.00. «Нефтехимик» — «Металлург»

19.00. «Витязь» — «Сочи»

19.10. «Динамо» Мн — СКА

19.30. «Спартак» — «Динамо» М

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 41 24 17 51
4 Сал. Юлаев 38 20 18 47
5 Адмирал 39 21 18 47
6 Авангард 38 21 17 45
7 Ак Барс 38 17 21 41
8 Амур 37 16 21 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
8.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
8.12 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
8.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
8.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
8.12 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
8.12 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
8.12 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
8.12 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
8.12 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
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