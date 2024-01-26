Видеотрансляция матча «Автомобилист» — «Торпедо» в Кинопоиске начнется в 16.45

26 января «Автомобилист» в Екатеринбурге на арене «Уралец» примет нижегородское «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Автомобилист» — «Торпедо» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервисе Кинопоиск, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 16.45 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Автомобилист» тренера Николая Заварухина занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 68 баллами после 57 матчей. «Торпедо» Игоря Ларионова находится на пятой строчке на Западе с 67 очками после 54 встреч.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.