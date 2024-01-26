Хет-трик Кулемина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Амуром»

«Амур» дома проиграл «Салавату Юлаеву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3.

У победителей отличился Николая Кулемин, забросивший три гола.

В 54 матчах «Салават Юлаев» набрал 72 очка и расположился на третьем месте Восточной конференции. «Амур» идет на 10-й строчке «Востока», набрав 53 очка в 54 играх.