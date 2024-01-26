«Металлург» обыграл «Адмирал» и обеспечил себе участие в плей-офф
«Металлург» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде «Адмирал» со счетом 4:2.
В составе гостей отличились Максим Карпов, Люк Джонсон, Данила Юров и Павел Акользин. У владивостокцев шайбы забросили Антон Берлев и Дмитрий Бучельников.
«Металлург» обеспечил себе участие в плей-офф и с 80 очками расположился на первом месте Восточной конференции. «Адмирал» с 43 очками — на последней строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|54
|21
|33
|53
|11
|Барыс
|54
|19
|35
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|3
|СКА
|55
|36
|19
|75
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
Результаты / календарь
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26.01
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28.01
29.01
30.01
31.01
|26.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|- : -
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|26.01
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|26.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|- : -
|26.01
|18:00
|
Лада – Барыс
|- : -
|26.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|26.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|26.01
|19:30
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
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