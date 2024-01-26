«Металлург» обыграл «Адмирал» и обеспечил себе участие в плей-офф

«Металлург» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде «Адмирал» со счетом 4:2.

В составе гостей отличились Максим Карпов, Люк Джонсон, Данила Юров и Павел Акользин. У владивостокцев шайбы забросили Антон Берлев и Дмитрий Бучельников.

«Металлург» обеспечил себе участие в плей-офф и с 80 очками расположился на первом месте Восточной конференции. «Адмирал» с 43 очками — на последней строчке.