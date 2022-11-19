8:2! «Автомобилист» дома разгромил «Сочи»
«Автомобилист» дома разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 8:2.
У екатеринбуржцев четыре очка набрал Георгий Белоусов. Три очка у Стефана Да Косты.
В составе сочинцев отличились Донат Стальнов и Никита Точицкий.
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и закрепился на первом месте Восточной конференции (46 очков). «Сочи» с 16 очками последний на Западе.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)
Голы: Белоусов — 3 (Василевский), 2:16 — 1:0. Эберт — 4 (бол., Да Коста), 4:11 — 2:0. Мэйсек — 23 (бол., Белоусов), 10:28 — 3:0. Романцев — 8 (Обидин), 30:02 — 4:0. Голышев — 13 (Эберт, Да Коста), 32:24 — 5:0. Зборовский — 1 (Обидин, Романцев), 33:35 — 6:0. Стальнов — 3 (Абрамов, Иванюженков), 35:27 — 6:1. Да Коста — 11 (бол., Белоусов), 47:06 — 7:1. Точицкий — 2 (Феоктистов), 49:35 — 7:2. Мэйсек — 24 (бол., Белоусов), 59:32 — 8:2.
Вратари: Бобков — Третьяк (Плешков, 10:28).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 48 (15+18+15) — 15 (5+8+2).
Судьи: Гофман, Овчинников.
19 ноября. Екатеринбург. Уралец.
|Западная конференция
|И
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|1
|СКА
|32
|26
|6
|54
|2
|ЦСКА
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|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|31
|16
|15
|37
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|8
|Динамо Мн
|32
|14
|18
|33
|9
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|32
|12
|20
|32
|10
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|33
|12
|21
|27
|11
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|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
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|17
|14
|41
|4
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|34
|19
|15
|41
|5
|Адмирал
|32
|18
|14
|40
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Ак Барс
|31
|13
|18
|32
|8
|Трактор
|33
|13
|20
|30
|9
|Амур
|30
|12
|18
|29
|10
|Барыс
|32
|13
|19
|28
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|19.11
|13:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|19.11
|14:00
|
Барыс – Амур
|1 : 3
|19.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2
|19.11
|14:30
|
Трактор – Металлург
|1 : 2 ОТ
|19.11
|15:00
|
Автомобилист – Сочи
|8 : 2
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|17:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|19.11
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -