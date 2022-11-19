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Сегодня, 17:22

8:2! «Автомобилист» дома разгромил «Сочи»

«Автомобилист» разгромил «Сочи» благодаря 4 очкам Белоусова
Руслан Минаев
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«Автомобилист» дома разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 8:2.

У екатеринбуржцев четыре очка набрал Георгий Белоусов. Три очка у Стефана Да Косты.

В составе сочинцев отличились Донат Стальнов и Никита Точицкий.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и закрепился на первом месте Восточной конференции (46 очков). «Сочи» с 16 очками последний на Западе.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)

Голы: Белоусов — 3 (Василевский), 2:16 — 1:0. Эберт — 4 (бол., Да Коста), 4:11 — 2:0. Мэйсек — 23 (бол., Белоусов), 10:28 — 3:0. Романцев — 8 (Обидин), 30:02 — 4:0. Голышев — 13 (Эберт, Да Коста), 32:24 — 5:0. Зборовский — 1 (Обидин, Романцев), 33:35 — 6:0. Стальнов — 3 (Абрамов, Иванюженков), 35:27 — 6:1. Да Коста — 11 (бол., Белоусов), 47:06 — 7:1. Точицкий — 2 (Феоктистов), 49:35 — 7:2. Мэйсек — 24 (бол., Белоусов), 59:32 — 8:2.

Вратари: Бобков — Третьяк (Плешков, 10:28).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 48 (15+18+15) — 15 (5+8+2).

Судьи: Гофман, Овчинников.

19 ноября. Екатеринбург. Уралец.

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9 Северсталь 32 12 20 32
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11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
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19.11 13:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 1 ОТ
19.11 14:00
Барыс – Амур
 1 : 3
19.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2
19.11 14:30
Трактор – Металлург
 1 : 2 ОТ
19.11 15:00
Автомобилист – Сочи
 8 : 2
19.11 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
19.11 17:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
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Динамо Мн – Адмирал
 - : -
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