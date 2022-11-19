Воронков: «Шайба вроде закатывалась, но я решил добить, чтобы наверняка зашла»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Расскажите о своей заброшенной шайбе.

— Реализовали большинство. Саня Радулов бросил по воротам, я был на пятаке. Шайба вроде закатывалась, но я решил добить, чтобы наверняка зашла.

— Была равная игра, много моментов, почему не удалось зацепиться за этот матч?

— Должны были реализовывать свои моменты, шансы у чужих ворот имели и в первом, и во втором периодах. Где-то нам не повезло, где-то лишнюю передачу делали, когда следовало бросать. Разберем ошибки, постараемся сыграть на результат в Новосибирске.