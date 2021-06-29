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«Автомобилист» продлил соглашение с нападающим Андреем Гришаковым

16:45
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«Автомобилист» продлил соглашение с 22-летним праворуким нападающим Андреем Гришаковым, который выступает в структуре клуба с 2020 года. Новый двусторонний контракт хоккеиста рассчитан на один год, сообщает сайт команды.

Андрей Гришаков выступал за юниорские команды «Трактора», после чего уехал за океан, где играл за канадские молодежные клубы «Калгари Хитмэн» и «Виктория Роялс».

В 2018 году Гришаков вернулся в Россию, дебютировал в МХЛ и ВХЛ за тольяттинскую «Ладу», после чего вернулся в родной город и вновь стал игроком «Трактора». В сезоне-2019/20 Гришаков провел 12 матчей в КХЛ, кроме того выступал в ВХЛ за «Челмет» и «Сокол». А в 2020 году нападающий пополнил состав хоккейного клуба «Горняк».

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6360/

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Иван Шитик все материалы автора

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