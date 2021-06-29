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Защитник Валитов возвращается в «Автомобилист»

16:03
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21-летний российский защитник Даниил Валитов возвращается в систему «Автомобилиста». Молодой хоккеист заключил с клубом двусторонний контракт на один год, сообщает сайт команды.

Уроженец Перми и воспитанник екатеринбургской хоккейной школы «Юность», Даниил Валитов, попал в структуру «Автомобилиста» в сезоне-2016/17.

Сезон-2020/21 молодой праворукий защитник отыграл в Германии, где выступал за клуб «Крефельд» в Немецкой хоккейной лиге. На его счету 16 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6361/

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Иван Шитик все материалы автора

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